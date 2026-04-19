CHP 15. ve 16. Dönem Çorum Milletvekili merhum Ethem Eken'in eşi Güzide Topçu Eken (89) hayatını kaybetti.

Şükrü, Şefik ve Şükran Eken'in anneleri, Pelin ve Nur'un anneanneleri, Emre, Sezen ve Egemen'in babaanneleti olan Güzide Topçu Eken, İstanbul'da 29 Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte iken bugün saat 14.00 sıralarında son nefesini verdi.

Güzide Topçu Eken'in cenazesi yarın (Pazartesi günü) İskilip Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Milletvekili Ethem Eken' i de 2019 yılında kaybetmiştik. ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.