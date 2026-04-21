Farklı yaş gruplarından çok sayıda gönüllünün katıldığı eğitimde; afet anında doğru müdahale yöntemleri, enkazda arama teknikleri, güvenli yaklaşım prensipleri, ekipman kullanımı ve temel ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen programda, özellikle deprem gibi afetlerde ilk dakikaların hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Eğitim süresince ayrıca risk analizi, olay yeri yönetimi, kişisel güvenlik önlemleri ve kriz anında doğru karar verme süreçleri gibi başlıklar da ele alındı. Katılımcılara, arama kurtarma faaliyetlerinde disiplinli çalışmanın, etkili ekip organizasyonunun ve hızlı koordinasyonun önemi detaylı şekilde aktarıldı.

Program kapsamında düzenlenen uygulamalı tatbikatlar ise eğitimin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Gerçeğe yakın senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatlarda gönüllüler; enkaz altında kalan kişilere ulaşma, güvenli tahliye süreçleri ve ekip içi koordinasyon konularında birebir deneyim kazanma fırsatı buldu.

Çorum İHH Arama Kutarma Birim Başkanı Mehmet Ünver, benzer eğitim programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, toplumun her kesimini afetlere hazırlıklı olmaya davet etti.

