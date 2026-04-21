Gerçekleştirilen görüşmede, yerel yönetim ile mülki idare arasındaki uyumun vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekildi. Başkan İsbir, komşu ilçelerle diyalog içinde olmanın önemine işaret ederek, “Mecitözü bizim kardeş ilçemizdir. Sayın Kaymakamımız ile sosyal ve kültürel bağlarımızı daha ileriye taşımak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Dayanışma ve ortak akıl, her iki ilçemizin gelişimine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Nayman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeler arası koordinasyonun yerel projelerde çarpan etkisi oluşturduğunu ve bu iş birliğinin bölgedeki huzur ve kalkınmayı pekiştireceğini belirtti.

BELEDİYELER ARASI “KARDEŞLİK” VURGUSU

Başkan Taner İsbir, kaymakamlık ziyaretinin ardından Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı da makamında ziyaret etti. İki ilçe arasında bağları güçlendirmek ve yerel yönetimler arası iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, “kardeş belediyecilik” anlayışı ön plana çıktı.



Ziyarette, ortak projeler ve hizmet politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan İsbir yerel yönetimlerin dayanışmasının bölge ekonomisine ve sosyal yapıya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. İsbir, “Mecitözü ile Ortaköy sadece coğrafi değil, gönül bağıyla da birbirine bağlıdır. Amacımız; tecrübelerimizi ve kaynaklarımızı paylaşarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır” dedi.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki belediyenin uyum ve iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Görüşmenin sonunda, her iki taraf da bölgedeki yaşam kalitesini artıracak ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.