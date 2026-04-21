Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Okulların güvenliği için verdiğimiz haklı mücadelemiz devam ediyor. Bizler Eğitim-İş olarak sadece kendi üyelerimize değil, tüm eğitim emekçilerine ve halkımıza söz verdik.

Okullar güvenli hale gelene kadar, her okula kadrolu güvenlik görevlisi atanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu nedenle tüm illerimizde stant açıyoruz. İmza kampanyamız 30 Mayıs’a kadar devam edecek” dedi.

İmza standının 30 Mayıs’a kadar her gün açık olacağını bildiren Demirel, “Birlikte, dayanışmayla başaracağız” diyerek, tüm Çorum halkının desteğini beklediklerini kaydetti.

İmza kampanyasına; Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, sendika yöneticileri ile vatandaşlar destek verdi.

Eğitim-İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada; “Güvenli ve sağlıklı eğitim ortamı tüm öğrenci ve eğitim emekçilerinin hakkıdır” denildi.

Eğitim-İş’in talepleri şu şekilde:

“Okullarda revir ve sağlık görevlisi bulunmalıdır.

Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi görevlendirilmeli, girişlerde denetim sağlanmalıdır.

Okullarda yeterli sayıda kadrolu temizlik personeli görevlendirilmelidir.

Her öğrenci için ücretsiz, sağlıklı okul yemeği ve temiz içme suyu sağlanmalıdır.

Her okula rehber öğretmen atanmalı, öğrenci sayısına göre rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Rehber öğretmenlerin raporları dikkate alınmalıdır.

Ülkemizdeki sosyal hizmetler sistemi geliştirilmeli ve okullarla sosyal hizmetler arasında ilişki kurulmalıdır.

CİMER üzerinden öğretmenler üzerinde kurulan baskıya son verilmelidir.

Kalabalık sınıflar azaltılmalı, yeni okul binaları ve derslikler yapılmalıdır.

Sanat ve spor dersleri güçlendirilmeli, okul takımları ve sanat kulüpleri yeniden yaygınlaştırılmalıdır.

Tüm okullar TSE güvenlik ve fiziki koşul standartlarına uygun hale getirilmelidir.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR