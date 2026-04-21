Çorum ziyareti sırasında Gazi ve İnönü Caddesi ile Arasta’da esnaf ve sanatkarları ziyaret eden Fatih Koca, 24 yıldır iktidarda olup da milletin derdine derman olamayan iktidarı değiştirmenin şart olduğunu belirterek, İYİ’lerin iktidar olma vaktinin geldiğini vurguladı.

Beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe ve partililerle birlikte esnafla sohbet eden Fatih Koca, özellikle emeklilerin ve gençlerin sesine ses verdi.

Emekliler, aldıkları maaşların yetersizliğinden, hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliğinden dert yanarken, gençlerin ise en büyük sorunu işsizlik idi.



Esnaf, vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden, iş yapamamaktan, kiraları, Bağ-Kur ve sigorta ücretlerini ödeyememekten yakınırken, piyasadaki durgunluk ise en büyük şikayetlerden biri oldu.

İYİ Parti’nin iktidara hazır olduğunu, sorunları ve çözüm önerilerini çok iyi bildiklerini anlatan Fatih Koca, kendisinin de Çorumlu olduğunu ifade ederek, partisine destek istedi.

Vatandaşların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan İYİ Parti heyeti, sorunların çözümü için mücadele edeceklerini vurguladı.