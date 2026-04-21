Çorum Kent Konseyi tarafından organize edilen sabah namazı buluşması, Çorum Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz de programa iştirak ederek, şehitlerin aziz hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, şehitler için dualar edilirken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR