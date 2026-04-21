Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, yarışmacı Salih Burak Erten başarılı performansıyla öne çıktı. İlk ve ikinci baraj sorularını geçen yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaşarak 500 bin TL değerindeki soruyu açtırdı.

KRİTİK SORUDA ÇEKİLME KARARI

Joker hakkı kalmayan yarışmacı, karşısına çıkan soruda uzun süre düşündü. Cevaptan emin olamayan Erten, risk almamak adına yarışmadan çekilme kararı verdi.

Sunucu Oktay Kaynarca’nın tahminini sorması üzerine yarışmacı, “A- Galatasaray” yanıtını verdi. Ancak doğru cevabın “B- Trabzonspor” olduğu açıklandı.

300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Yanlış tahminine rağmen çekilme kararı sayesinde ödülünü koruyan yarışmacı, yarışmadan 300 bin TL kazanarak ayrıldı. Yarışmacı, “Trabzonspor’a tebrikler, ben Galatasaray diyecektim. Bana da kızmasınlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Programda sorulan soru ve verilen yanıt, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.