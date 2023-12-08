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Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 12.maddede görüşülen Belediye’nin 2024 yılı ücret tarifesi maddesinde yer alan toplu ulaşım, su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, Halk Ekmek, spor tesislerindeki faaliyetler ve kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmaması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Çorum Belediyesi, yeni yılda su, ulaşım ve Halk Ekmek ücretlerinde artış yapmayacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine Belediye Meclisi tarife komisyonunun hazırladığı rapor Aralık ayı meclis toplantısında görüşülecek.

2023 birim fiyatlarının, 2024 yılında da geçerli olacağını dile getiren Başkan Aşgın, toplu ulaşım, su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, Halk Ekmek, spor tesislerindeki faaliyetler ve kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmayacağı müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla, belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere herhangi bir zam yapmama kararı aldık. Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu, toplu ulaşım ve ekmek başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmetin tarifesi aynı kalacak. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarında da hemşehrilerimizi yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.