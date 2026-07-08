Arca Çorum FK'nın geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı ve kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi belli oluyor.

Kırmızı-Siyahlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon play-off finalinde Çorum FK'nın rakibi olan Esenler Erokspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ifade edilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.