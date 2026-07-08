Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının yedincisini gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin yedincisi Irak Ligi takımlarından Al Zawraa forması giyen 27 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Hasan Abdulkareem’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hasan Abdulkareem ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Abdulkareem’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz."
Muhabir: RIFAT KARA