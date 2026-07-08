Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının beşincisini gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin beşincisinde Kocaelispor’dan 26 yaşındaki Hırvat sol bek Hrvoje Smolcic’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hrvoje Smolčić’in kesin transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hrvoje Smolčić’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Muhabir: RIFAT KARA