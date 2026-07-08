Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının ikincisini gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin ikincisinde Rusya’nın Orenburg Kulübü’nün Türk orta saha oyuncusu Emircan Gürlük’ü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emircan Gürlük ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Emircan Gürlük’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz.
Muhabir: RIFAT KARA