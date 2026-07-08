Arca Çorum FK, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını bugün gerçekleştireceği özel görsel şovla taçlandıracak. Kırmızı-siyahlı kulüp, gün boyunca her saat başı yeni transferini taraftarlarla buluşturacak.

Kulübün yaptığı planlamaya göre ilk transfer saat 13.00'te açıklanacak. Ardından 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 ve son olarak 22.00'de paylaşılacak görsellerle toplam 10 yeni futbolcu kamuoyuna duyurulacak.

Her transfer için özel olarak hazırlanan görselleri kullanacak olan Arca Çorum FK, klasik duyuru yöntemlerinin dışına çıkarak gün boyu sürecek bir dijital lansman gerçekleştirecek. Bu organizasyonla hem taraftar heyecanının gün boyunca canlı tutulması hem de kulübün sosyal medya etkileşiminin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Arca Çorum FK'da, bugün açıklanacak isimler futbol kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Gözler artık saat 13.00'te yapılacak ilk transfer duyurusuna çevrildi.