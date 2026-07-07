Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların, Alman file bekçisi Alexander Nübel için kulübü FC Bayern Munich ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre taraflar transferin tüm ana şartlarında uzlaşırken, resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 29 yaşındaki deneyimli kalecinin İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş'ın kampına katılması planlanıyor.

Transfer için Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaklaşık 6,5 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada performansa bağlı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtiliyor. Alman kalecinin siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

Kariyerinde FC Schalke 04, AS Monaco FC ve VfB Stuttgart formalarını da giyen Nübel, özellikle son yıllarda Bundesliga'da sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Beşiktaş, Alman eldiveni kadrosuna katarak kalesini uzun yıllar güvence altına almayı hedefliyor.

Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.