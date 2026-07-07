Tenisi Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Şampiyonanın grup aşamasında Çankırı, Malatya ve Manisa temsilcilerini 2-0'lık skorlarla mağlup eden Çorum ekibi, grubunu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Ağrı'yı da 2-0 mağlup eden Çorum temsilcisi, adını son dört takım arasına yazdırdı. Yarı finalde son iki yılın Türkiye şampiyonu Kütahya ile karşılaşan Çorum ekibi, rakibine mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Bronz madalya mücadelesinde ise geçen yılın finalisti Kastamonu'yu 2-1 mağlup eden Çorum Ayak Tenisi Takımı, organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Talha Karakaş, Erkam Yıldırım ve Efe Altunay'dan oluşan Çorum ekibi, uluslararası ayak tenisi hakemi Serkan Türksoy'un antrenörlüğünde elde ettiği bu dereceyle Çorum sporuna büyük gurur yaşattı.

TÜRKSOY FİNALİN BAŞ HAKEMİ OLDU

Takımın antrenörlüğünü üstlenen uluslararası ayak tenisi hakemi Serkan Türksoy, yalnızca teknik ekibin başında değil, organizasyonun hakem kadrosunda da önemli bir görev üstlendi. Son beş yıldır Türkiye Şampiyonaları'nda aktif olarak görev yapan Türksoy, bu yıl da şampiyonanın final müsabakasında baş hakem olarak sahaya çıktı.

GÖZLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye üçüncülüğünü elde eden Çorum Ayak Tenisi Takımı'nın, 25 Ekim'de düzenlenecek Dünya Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edip etmeyeceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.