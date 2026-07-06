Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Grup Birinciliği Tokat’ta yapıldı. B grubunda yer alan Çorum takımı ilk maçında Bartın’ı, ikinci maçında ise Ordu’yu yenerek grubunu lider tamamladı ve A grubu birincisi Erzincan ile final maçı oynamaya hak kazandı. Bugün saat 11.00’de Tokat Uzunburun Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarının başında Erzincan temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Mücadelenin son dakikalarında Kaan ile beraberliği sağlayan Çorum’un yıldız futbolcuları maçı penaltılara taşıdı.

Seri penaltı atışlarında Erzincan temsilcisi 2 penaltıdan faydalanamazken, Çorum takımı ise 1 penaltı kaçırdı ve toplamda maçı 7-6 kazanarak adını 24 Ağustos’ta düzenlenecek olan Türkiye finallerine yazdırdı.