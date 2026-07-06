Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde sürdüren Arca Çorum FK'da futbolcular, performans analizleri kapsamında laktat testinden geçirildi.

Teknik heyet ve performans ekibi gözetiminde gerçekleştirilen testlerde oyuncuların kan laktat seviyeleri ölçülerek aerobik ve anaerobik eşik değerleri tespit edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda futbolcuların dayanıklılık seviyeleri belirlenirken, antrenman programlarının da bireysel performans verilerine göre şekillendirileceği öğrenildi.

Modern futbolun vazgeçilmez performans ölçümlerinden biri olarak kabul edilen laktat testi sayesinde oyuncuların fiziksel durumları detaylı şekilde analiz edilirken, sezon öncesi yükleme antrenmanlarının en verimli şekilde planlanması hedefleniyor.

Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Arca Çorum FK, yeni sezona fiziksel ve kondisyon açısından en hazır şekilde girmeyi amaçlıyor.