Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi ( ANALİG) Judo Grup Birinciliği 3-5 Temmuz tarihleri arasında Karabük’te yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda judocuların ter döktüğü grup müsabakalarına Çorumlu sporcular damga vurdu. İdareci Hakan Taştan, antrenörler Erol Şahin ve Merve Kondakçı önderliğinde tatamiye çıkan Çorumlu sporculardan Büşra Mandacı 40 kiloda, Aysunaz Çağıl 52 kiloda, Abdullah Yurttaş 81 kiloda, Miraç Yıldırım 90+ kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, Aysima Karataş 44 kiloda, M.Sefa Özkabakcı ise 50 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan sporcular oldular. 66 kiloda mücadele eden Efe Özkaraoğlu ve 46 kiloda Hüseyin Akpınar ise üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı.

Toplamda 8 madalya kazanan Çorumlu sporcular yarı final grubuna yükselerek önemli bir başarıya imza attılar.

Öte yandan takım müsabakalarında ise Çorum takımı erkeklerde 34 puan toplayarak ikinci, kızlar 26 puanla üçüncülüğü elde etti.