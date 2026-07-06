Süper Lig'de Arca Çorum FK'nın rakiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarında önemli bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen gurbetçi kanat oyuncusu Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı.

24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile her konuda prensip anlaşmasına vardığı, kulüpler arasındaki son detayların da büyük ölçüde çözüldüğü öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 52 karşılaşmada görev yapan Aral Şimşir, 12 gol ve 21 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve üretken hücum performansıyla öne çıkan genç futbolcunun, transferin resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor'un yeni sezon kadrosuna katılması bekleniyor. Öte yandan transferin yaklaşık 15 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle tamamlanması halinde, Aral Şimşir bordo-mavili kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.