Arca Çorum FK'nın geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Maraş İstiklalspor'a kiraladığı genç oyuncu Kenan Fakılı'nın kardeşi İlhan Fakılı, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

Çorum FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Fakılı, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanırken, kardeşi İlhan Fakılı ise siyah-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.

Böylece Fakılı kardeşler, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de birbirlerine rakip olma heyecanını yaşayacak. Futbol kariyerlerini farklı kulvarlarda sürdüren iki kardeşin olası Çorum FK-Beşiktaş karşılaşmalarında aynı sahada yer alması, hem aileleri hem de futbolseverler açısından ayrı bir anlam taşıyacak.