Yeni sezon hazırlıklarının birinci etap çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro yapılanması devam ediyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Teknik Direktör Uğur Uçar'ın değerlendirmesi sonrası stoper Joseph Attamah, kaleci İbrahim Sehic ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz'e kendilerine kulüp bulmaları için 1 günlük izin verildiği öğrenilirken, üç futbolcunun bugün itibarıyla kamptan ayrıldığı ve menajerleri aracılığıyla yeni kulüp arayışlarına başladıkları gelen haberler arasında yer aldı.

Arca Çorum FK'da son günlerde yaşanan bu gelişmeler, teknik ekibin yeni sezon kadrosunu şekillendirme çalışmalarını sürdürdüğünü gösterirken, kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Önümüzdeki günlerde hem ayrılacak isimler hem de yapılması beklenen transferlerle ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.