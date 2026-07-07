Çorum Amatör Futbolu'nda 2025-2026 sezonunun son kupa heyecanı U11 ve U12 liglerinde yaşandı. Gruplarında dereceye giren toplam 24 takım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle kupalarına kavuştu.

Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ile çok sayıda davetli, kulüp yöneticisi, antrenör, sporcu ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, genç sporcuları ve kulüpleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

U11’DE KUPALAR VERİLDİ

U11 Ligi A Grubu'nda Gençlerbirliği şampiyon olurken, Çorum Anadolu FK ikinci, PTT Gençlikspor ise üçüncü sırada yer aldı.

B Grubu'nda Hattuşa Gençlikspor şampiyonluğu elde ederken, Sungurlu Belediyespor ikinci, Akkent Gençlikspor üçüncü oldu.

C Grubu'nda Osmancık Kandiberspor zirvede yer alırken, Çorumgücüspor ikinci, Osmancıkgücüspor ise üçüncü sırayı aldı.

D Grubu'nda ise Mimar Sinanspor şampiyonluk kupasını kaldırırken, Vefa Gençlikspor ikinci, Arca Çorum FK ise üçüncü oldu.

Öte yandan U11 Ligi'nde A Grubu üçüncüsü PTT Gençlikspor ile D Grubu üçüncüsü Arca Çorum FK, düzenlenen kupa törenine katılmadı.

U12’DE KUPALAR VERİLDİ

U12 Ligi A Grubu'nda Mimar Sinanspor birinci, Vefa Gençlikspor ikinci, Arca Çorum FK ise üçüncü oldu.

B Grubu'nda İskilipgücüspor şampiyonluğu elde ederken, Akkent Gençlikspor ikinci, Çorum Anadolu FK üçüncü sırayı aldı.

C Grubu'nda Gençlerbirliği birinciliği kazanırken, 1907 Gençlikspor ikinci, Oğuzlar Belediyespor ise üçüncü oldu.

D Grubu'nda Hattuşa Gençlikspor şampiyon olurken, Osmancık Kandiberspor ikinci, Hitit Anadoluspor ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

U12 Ligi'nde de A Grubu üçüncüsü Arca Çorum FK'nın kupa törenine katılmadığı belirtildi.

Çorum amatör futbolunda altyapıya yapılan yatırımların meyvesi olarak değerlendirilen organizasyonda, geleceğin futbolcuları sezonu kupa sevinci yaşayarak tamamlarken, tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.