Çorum'un başarılı Muay Thai sporcularından İbrahim Can Aykaç, 09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muay Thai Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından seçkin sporcuların katılacağı organizasyonda tatamiye çıkacak olan Aykaç, hem Çorum'u hem de ÇASK Spor Akademi kulübünü en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk hedefiyle mücadele verecek.

Şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan başarılı sporcu İbrahim Can Aykaç, 2025 yılında Milli Sporcu ve Antrenör Abdüssamet Uğurlu ile Muay Thai sporuna başladığını belirterek, "Hocamı örnek alarak disiplinli bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. Kısa sürede önemli tecrübeler kazanarak 2 Yılda 5 Türkiye derecesi elde ettim.2026 yılı Büyükler Muay Thai Türkiye 2.liği derecesi aldım ve Muay Thai Süper Lig Müsabakalarında yarışmaya hak kazandım . Bundan sonraki hedeflerim Milli Takım forması giyerek ülkemi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmektir." dedi.

Başarılı sporcu kariyerinde üç kez okullar Türkiye üçüncülüğü, bir kez gençler Türkiye üçüncülüğü, bir kez U24 Türkiye ikinciliği ve bir kez de savate Türkiye ikinciliği gibi önemli başarılar elde etti.

Antrenör ve Milli Sporcu Abdüssamet Uğurlu ise sporcusuna olan güvenini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Can Aykaç ile yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Disiplini, azmi ve çalışma isteği sayesinde her geçen gün kendisini geliştirdi. Katıldığı tüm organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek istikrarlı bir yükseliş gösterdi . Kısa süre içerisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşacağına ve Milli Takım kadrosunda yer alacağına yürekten inanıyorum.

Bu Şampiyona için hazırlıklarımızı yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. Hedefimiz, Çorum'u en iyi şekilde temsil ederek şampiyonlukla ilimize dönmek ve sporcumuzu Milli Takım'a kazandırmaktır."