Arca Çorum FK, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütmeye devam ediyor. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün bu sessizliği, transferlerin resmi açıklamalarını yine başka kulüplerin yapmasıyla dikkat çekiyor.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın transferi, Arca Çorum FK tarafından değil, bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor tarafından kamuoyuna duyuruldu. Karadeniz ekibi yaptığı resmi açıklamada, Serdar Saatcı'nın kesin transferi konusunda Arca Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Bu gelişmeyle birlikte Arca Çorum FK'nın transfer dönemindeki iletişim politikası bir kez daha tartışma konusu oldu. Daha önce sağ bek Gökhan Sazdağı'nın transferi eski kulübü Beşiktaş tarafından, Hırvat savunmacı Hrvoje Smolcic'in transferi ise eski kulübü Eintracht Frankfurt'un resmi kanallarından duyurulmuştu.

Serdar Saatcı transferinin de Trabzonspor tarafından açıklanması, Arca Çorum FK'nın yeni sezon öncesinde transferleri kamuoyuna duyurma konusunda izlediği sessiz stratejiyi sürdürdüğünü gösterdi.