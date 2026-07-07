Arca Çorum FK’nın başarılı orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak için Eyüpspor devreye girdi.

Kırmızı-Siyalı forma ile 2 şampiyonluk yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak yeni sezonda forma giyme ihtimalinin düşük olması sebebi ile kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Son alınan bilgilere göre Atakan Akkaynak için Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un girişimi olduğu bilgisine ulaşılırken, ancak Kırmızı-Siyahlı yönetimin Atakan Akkaynak’ı bırakmak istemediği öğrenildi.

Teknik Direktör Uğur Uçar’ın da deneyimli oyuncuya yeni sezonda kendisine ihtiyaç duyacağını ve Çorum FK’da kalmasını istediği gelen haberler arasında yer aldı.