Arca Çorum FK, tecrübeli kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Yusuf Erdoğan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Geçtiğimiz sezon Arca Çorum FK'nın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Yusuf Erdoğan, performansı ve tecrübesiyle takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Karşılıklı anlaşmayla gerçekleşen ayrılığın ardından 34 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.

Öte yandan Kırmızı-Siyahlı yönetim Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığını da resmen duyurdu.