Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol 1.Etap Grup Müsabakaları 12-14 Temmuz tarihleri Çorum’da gerçekleşecek. 10 ilden 10 kız, 10 erkek takımın katılımı ile gerçekleşecek olan grup müsabakalarında Çorum’un yanı sıra Amasya, Samsun, Kastamonu, Sinop, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu takımlarından toplam 300 sporcu mücadele edecek. 11 Temmuz’da gerçekleşecek teknik toplantının ardından maç programı belli olurken, maçlar Atatürk Spor Salonu ve Yeni Spor Salonu’nda oynanacak.

Muhabir: RIFAT KARA