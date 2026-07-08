Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Birinciliği 3-5 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü grup müsabakalarına Çorumlu karateciler damga vurdu.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe önderliğindeki Çorumlu sporculardan Tuana Küçüktiryakioğlu 35 kiloda, Azra Feray Almalı 40 kiloda, Beyzanur Doğan 54 kiloda, Aslı Elif Pekbey +54 kiloda, Emir Fatih Çamlıbel 52 kiloda, Ahmet Corman +52 kiloda şampiyon olmayı başarırken, Elvin Tuana Şen 45 kiloda ikinci, Zeynep Berra Esen 50 kiloda üçüncü, Elif Abacı ise +50 kiloda üçüncü olmayı başardı.

Toplamda 9 madalya kazanan Çorumlu karateciler takımlar genel klasmanda ise kızlarda Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Bu sonuçlarla birlikte madalya kazanan 9 sporcu ve kız karate takımı 20-23 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da gerçekleşecek olan Türkiye finallerinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.