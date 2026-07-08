Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının ilkini gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin ilkinde Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani’yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ylber Ramadani’nin kesin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Ylber Ramadani’ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz” denildi.