Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin üçüncüsünde Trabzonspor’dan 23 yaşındaki stoper Serdar Saatçı’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı’nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Serdar Saatçı’ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Muhabir: RIFAT KARA