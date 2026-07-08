Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin dördüncüsünde Beşiktaş’tan 32 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı’nı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın kesin transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Gökhan Sazdağı’na hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz."
Muhabir: RIFAT KARA