Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının altıncısını gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin altıncısında Gençlerbirliği’nden 31 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’ü renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erhan Erentürk ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Erhan Erentürk’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi
Muhabir: RIFAT KARA