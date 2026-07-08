Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının sekizincisini gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin sekizincisinde Trendyol 1.Lig ekibi Sarıyer’den 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt’u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hasan Emre Yeşilyurt ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Emre Yeşilyurt’a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Muhabir: RIFAT KARA