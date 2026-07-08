Arca Çorum FK, merakla beklenen transfer duyurularının dokuzuncusunu gerçekleştirdi. Kırmızı-Siyahlı kulüp, bugün saat 22.00’ye kadar her saat başı açıklayacağı transferlerin dokuzuncusunda Altınordu’dan 21 yaşındaki genç kaleci Arif Şimşir’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Arif Şimşir’in kesin transferi konusunda Altınordu FK ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Arif Şimşir’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Muhabir: RIFAT KARA