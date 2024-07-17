Geçen sezonun isim sponsoru Ahlatcı Holding, bu sezon da 1 milyon dolar + KDV ödeyerek isim sponsoru oldu. Güçlü Arca firması ise bu sezon da sırt reklamı ile ana sponsorlar arasında yer aldı. Diğer forma reklamları ve sponsorluklarla ilgili olarak ise görüşmeler devam ediyor.

İsim sponsorluğunu netleştirmek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere, geçtiğimiz günlerde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya, başta AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, konuğu Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ahmet Ahlatcı, evlatları Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Ahmet Emin Ahlatcı ve Ateş Ahlatcı, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, yine Çorumgaz müdürlerinden Kazım Kahraman, Ahlatcı’nın arkadaşı, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Çorumspor’un eski yöneticilerinden Okan Hergün, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Çorum FK Mali İşler Sorumlusu Feyyaz Göker katıldı.

Çorum FK’nın ekonomik sorunlarının çözümü için büyük gayret sarfeden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, geçen sezon tüm Çorumluları gururlandıran kulübün, bu sezon daha da başarılı olmasını arzu ettiklerini belirterek, Çorum adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlardan, özel sektörden, Çorum’u sevenlerden fedakârlık beklediğini söyledi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, mali durumu ve ihtiyaçlarını net biçimde masaya getirirken, Onursal Başkan Muhsin Dere de, kendisinin kulübe destek sağlamaya devam ettiğini, bu lig seviyesinde azımsanamayacak destekler sağlandığını, ama bu desteklerin artarak devamının zorunlu olduğunu ifade etti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, isim sponsorluğu için geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 1 milyon dolar + KDV vermeyi taahhüt ettiğini ve sözünde durduğunu belirterek, “Daha fazlasını veren varsa, ben bir Çorumlu olarak bundan sadece memnuniyet duyarım” dedi. Ahlatcı ayrıca, dostluk ilişkilerini kullanarak, diğer sponsorluklar veya destekler için yardımcı olma sözünü de verdi.

Toplantıdan sonra yapılan temaslarla, Çorum FK’nın nakit para ihtiyacının önemli ölçüde çözülmesi yönünde gelişme sağlandı. Dolayısıyla, Ahmet Ahlatcı’nın isteği doğrultusunda, bu sezon şampiyonluğa oynanması da prensip olarak benimsenmiş oldu. Zaten, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın güçlü takım kurma ve ligde başa güreşme konusunda iddialı ve kararlı olduğu biliniyor.