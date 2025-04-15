Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız” demişti.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.

NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL OLABİLİR

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek verdiği teklif yasalaşırsa, Nevruz Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanacak.