Çorum'da binaların statik proje hesap raporlarında ve program veri girişlerinde değişiklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan inşaat mühendisi serbest bırakıldı.

Çorum Belediyesi, kentte son yıllarda yapılan yeni yapılarda eksik malzeme kullanıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

11 Mart 2025 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat mühendisi M.Ö, "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir ay tutuklu kalan inşaat mühendisi serbest bırakıldı.

Kentte yaşanan ilginç konu, yapımı devam eden inşaatlara 'teknik bir üniversite olmamasına' rağmen Hitit Üniversitesi tarafından verilen "sağlam" raporlarıyla birlikte düzeltilmiş oldu. Söz konusu inceleme, satışı yapılan ve hali hazırda birçok insanın kullandığı sıkıntılı konutları kapsamadı.