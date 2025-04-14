Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü organizesi ile düzenlenecek olan 49. Turizm Haftası etkinliklerinin açılışı bugün yapılacak. Bir yerin doğal güzelliklerini görmek için yapılan bir seyahat olmanın çok daha ötesine geçen turizmin kültürler arası etkileşim ve ilişkileri en üst düzeyde yaşatan, farklı kültürleri çeşitli topraklarda buluşturan bir güç haline geldiğini hatırlatan Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, insanların birbirini tanıma ve anlamalarına aracılık eden, insanları birbirine kaynaştıran ve böylelikle evrensel barışa da büyük katkı sağlayan turizmin aynı zamanda ülkeler ve toplumlar için yeni ve büyük bir gelir kaynağı olduğunu da hatırlattı.

Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü cenneti olan Çorum’da turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası”nın bu yıl 49’uncusunun kutlanacağını söyleyen Bektaş haftanın açılışının ise bugün saat 14.00’de Çorum Müzesi’nde yapılacağını bildirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından UNESCO ve Alan Yönetim Uzmanı Şehir Plancısı Namık Kemal Döleneken tarafından konferans verilecek. “Kadim Tarihin Medeniyeti Hititler” Karma Resim Sergisi, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisinin yer alacağı açılışta Hitit Ekmeği sunumu da yapılacak.

Turizm Haftası kutlamalarında yarın saat 10.30’da Bahçelievler Anadolu Lisesi, Eti Anadolu Lisesi, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İHL, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde müze ve örenyeri gezilerine katılan öğrencilerce tanıtım standı kurulacak, akran eğitimi verilecek. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nden 18 öğrencinin 17 Nisan 2025 günü saat 11.00’de Çorum Müzesi gezisi ve atölye çalışmasının olacağın kutlamalar 18 Nisan 2025 Cuma günü Kargı Başköy Yaylası’ndaki doğa yürüyüşü ve çevre temizliği ile devam edilecek.

İlimizin yurt içi ve yurt dışında etkin tanıtımı için yürütülen faaliyetler kapsamında bir Youtuber-influencer’ın 19-22 Nisan tarihleri arasında ilimizde ağırlanacağı, doğa, tarih, kültür ve gastronomi alanında öne çıkan unsurların sosyal medya üzerinden tanıtımının yapılacağı Turizm Haftası kutlamalarında 22 Nisan 2025 günü “Hem Okurum Hem Gezerim” projesi kapsamında kütüphanelerde en çok kitap okuyan kullanıcıların katılacağı müze ve ören yeri gezileri ile müze bahçesinde kitap okuma etkinliği (Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Ören Yeri) gerçekleştirilecek.

Editör: Haber Merkezi