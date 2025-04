Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, vatandaşların hayat pahalılığı altında her geçen gün ezildiğini söyleyerek polemiklerle halkın gerçek gündeminden uzaklaştırıldığını vurguladı.

YRP İl Başkanı Kuşcu her hafta düzenlediği, başta ilimiz ve ülke gündemindeki konulara değindiği basın toplantılarından birini daha gerçekleştirdi. YRP İl Başkanlığı’nda İl ve Merkez İlçe yöneticileri başta olmak üzere partililerin katılımı ile bir toplantı düzenleyen Kuşcu, ülkenin gerçek gündeminin ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu dile getirdi.

“HAYAT PAHALILIĞI

SİNSİCE BÜYÜMEKTE”

Toplantının başında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Çorumlulara selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Nuri Kuşcu, Türkiye’de milletimizin ne yazık ki, gerçek gündemden uzaklaştırıldığı, yapay polemiklerle oyalandığı bir dönemin yaşandığını anlatarak; “Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul edilirken, halkımızın mutfağındaki yangın her geçen gün artarak devam ediyor! Hayat pahalılığı sinsice, sessizce, ama acımasızca büyüyor. Gıda fiyatları bir ayda yüzde 4,2; bir yılda yüzde 42,4 oranında artmış!

Giyim harcamaları yüzde 61; eğitim giderleri yüzde 91 oranında zamlanmış! Yani evladını okula göndermek, üstüne başına kıyafet almak, artık milyonlarca vatandaşımız için bir hayale dönüşmüş durumda! Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 23 bin 615 lirayı bulmuştur. Ancak bugün milyonlarca insanımıza reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret, bırakınız giyimi, barınmayı, faturayı…

4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarına bile yetmemektedir! Gıda ile birlikte diğer tüm temel ihtiyaçlar için bir hanenin, ayda en az 76 bin 922 lira gelire ihtiyacı vardır. Bu ne demektir? Bu, bir hanenin ancak üç buçuk asgari ücretle ayakta kalabileceği anlamına gelir! Dört kişilik bir ailede üç kişi çalışsa bile bu maaşlarla kimseye muhtaç olmadan, borçsuz bir şekilde ev geçindirmek mümkün değildir! Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek, bırakınız işsiz kardeşlerimizi, çalışanlar için bile artık hayal haline gelmiştir!

“SORUMLU İKTİDAR”

Şimdi soruyorum sizlere: Bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu fiyatlara, bu enflasyona, bu geçim sıkıntısına bizi mahkûm eden ekonomi yönetimi değil midir? Daha açık soruyorum: Açlığın, sefaletin, geçinememenin sorumlusu Hükümet değil midir? Hükümet değilse kimdir? Yaşadığımız tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin ve geçinememenin asli sorumlusu tabii ki ülkemizi yönetenlerdir. Hükümettir. Hakkını alamayan, daha doğrusu hakkı gasp edilen çalışanlarımız, emeklilerimiz acaba sizlere hakkını helal edecek mi?” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşçu konuşmasının devamında ise son dönemde elektriğe yapılan zamlara değinerek bu zammın elektrik üretiminden kaynaklanmadığını, milletin parasının şirketlerin cebine aktarıldığını kaydetti.

“ÖNCE MİLLET, ÖNCE ADALET”

Milletin canını yakan bir adaletsizlik ve vicdansızlıkla karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Kuşçu sözlerine şöyle devam etti: “AK Parti iktidarı yıllar önce “hizmet artacak, fiyatlar düşecek” diyerek başlattığı elektrik özelleştirmesinin sonucunu, şimdi hep birlikte görüyoruz: Fiyatlar düşmedi, tam tersine fahiş zamlar yapıldı; hizmet artmadı, fatura ise her zaman olduğu gibi yine milletimize kesildi!

Geçen hafta yapılan yüzde 25’lik yeni elektrik zammı, elektrik üretim maliyeti artmadığı halde yapıldı. Yani bu zam, elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin kârı artsın diye yapıldı. Peki, kimdir devletten elektriği ucuza alıp, yine devletin döşediği hatlardan geçirip, halka zamlı zamlı satan iktidar destekli şirketler! Bu zamla birlikte, milletimizin cebinden her ay çıkacak 5,3 milyar lira, doğrudan bu şirketlerin kasasına akacaktır!

Bu parayla kaç işsize iş bulunur, kaç ev evsize ev yapılır… Milletin alın teriyle kazandığı helal para, elektrik tüketim bedeli adı altında; hiçbir üretim yapmayan, devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip “dağıtım” yapan şirketlere aktarılmaktadır! Bakınız… Hesap ortada… Konutlarda kullanılan elektriğin üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen “dağıtım bedeli” tam 183 lira!

Yani milletimiz elektriğe değil, havaya para ödemektedir! Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası, üretime değil, şirketlerin kasasına gitmektedir! Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Daha da vahimi, şehit ailelerine ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile yüzde 93’ü bu şirketlere gitmektedir! Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır? Sadece vatandaşın değil, devletin de sırtına yük olmaktadırlar!

Yeniden Refah Partisi olarak biz, bu adaletsiz düzene “dur” demek için varız! Biz, “önce millet”, “önce adalet”, “önce ahlak” diyoruz! Bu ülkenin kaynakları vardır, çözüm mümkündür, bereketli bir ekonomi mümkündür.

Ancak bunun için öncelikle bu faizci, rantiyeci zihniyetten kurtulmak gereklidir! Elektrikte, doğalgazda, gıdada, her alanda milletimizin sırtına yük olan bu adaletsiz sistemi sona erdirmek, hakkı ve adaleti hâkim kılmak için geliyoruz! Yeniden Refah iktidarında vatandaşımız fatura öderken ezilmeyecek, kamu kaynakları yandaşa değil, vatandaşa kullanılacaktır! Çare Millî Görüş’te, Çözüm Adil Düzen’dedir”

