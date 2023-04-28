“Yol medeniyettir” diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Samsun-Çorum-Ankara çevre yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesi tamamlanarak kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Kaya, yaklaşık 400 milyon TL'ye mal olan köprülü kavşağın İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçeyi şehir merkezine bağladığını açıkladı. Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşurken, farklı seviyeli köprülü kavşak ile Çorum merkeze girişte trafik akışının rahatlaması ve trafik yoğunluğunun da azalması demek olduğunu dile getiren Kaya, “Bu proje ile ayrıca Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak. Proje ile Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, kavşağın 5’i açıktan oluşan 168 fore kazığın üzerinde 150 adet kirişle kendi çapında en büyük farklı seviyeli kavşak olduğuna vurgu yaparak, “Yaklaşık 400 milyon bir bedelle 10 ay gibi kısa bir sürede Çorumlu şehrilerimizn hizmetine açıp bölgede ulaşım konforunu sağladık” dedi.

(Haber Merkezi)