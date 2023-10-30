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İskilip yolu kavşağında yaşanan sıkıntılar hakkında bir açıklama yapan Kirişçi, “Çok defa açıldı müjdesi verilen kavşakta gün geçmiyor ki değişik bir taraf trafiğe kapatılmasın, çalışma yapılmasın, bu çalışmalar esnasında sürücüler trafik kurallarının dışına çıkmaya zorlanmasın. Böyle olmasına rağmen adeta bir fırsat gibi kavşak ve çevresinde kesilen cezalar haksız ve hukuksuzdur.

Aniden yolun bir kısmı trafiğe kapatılıyor ve alternatif yol gösterilmiyor, sürücüler tek bir yolu kullanınca da trafik ekipleri uyarmadan, bir çıkış yolu göstermeden plakaya hemen cezayı kesiyor. Bu kavşağı kullanan sürücülerin e-devletten cezalarının olup olmadığını sorgulamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



Özellikle İkbal tarafından gelirken sürücülerin tam bir tuzağa düştüğünü belirten Kirişçi, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:“Daha önce yol açıldı diye yapılan ara geçitler kapatılmış, direkt köprüye geçiş engellenmiştir. Mesafe kısaltılacağına maalesef uzadığı görülmüştür. Ayrıca yolun bir bölümünün tamamen kapatıldığında sürücüler ters istikameti kullanmak zorunda kalıyor. Yol her iki tarafta da dar yapıldığı için en küçük çalışmada kavşak felç olmaktadır.

Maalesef Osmancık köprüsünden ders alınmadığı görülmektedir. Halen eski düzenin özlemi içinde olan bir takım memur ve yetkililerin keyfi uygulamalarına müdahale edilmelidir. Haksız cezalara muhatap olan halkın mağduriyeti giderilmeli, devlet olanaklarının orantısız ve hoyratça kullanılmasının önüne geçilmelidir. Ben yaptım oldu mantığı Çorum ilimizde artık yer bulamamalıdır.

Özellikle sayın Valimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diler, ilimizin daha güvenli, daha müreffeh ve yaşanabilir bir il olması için şehrin tüm kesimlerini dinlemesini ve kucaklamasını arz ederiz.”