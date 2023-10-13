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Sürücülerin Çorum’un 8 ilçesi ve bazı kavşaklardan kent merkezine ulaştığında çevre yolunu görmeden İskilip-Bayat yoluna bağlanacağını hatırlatan Rifat Silov, “Yeni İskilip Yolu’nun Akşemseddin Caddesi ile buluşacağı ve Çiftlik Pınarı Caddesi ile birleşen köprülü kavşak ile entegrasyonunu sağlayacak olan menfezin üst kısmı tamamlandı.



Bu sayede şehrin giriş aksı daha işlevsel hale gelecek. Çiftlik Pınarı Caddesi’nin Akpınar Caddesi’ne bağlandığı bu bölgede menfez ve yan yol çalışmaları yürütülüyor. Osmancık, Laçin, Kargı ilçeleri ile Buharaevler Mahallesi istikametinden gelen araçlar, menfezin altından geçerek trafik ışıklarına takılmadan istedikleri yola ulaşabilecekler. Bu düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz” dedi.