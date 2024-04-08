Eleştirileri, konuşmaları ve güncel olaylara karşı konulara hakimliği ile dikkati çeken ve 5 yıl boyunca CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili görevini üstlenen Tuncay Yılmaz, yeni dönem için mazbatasını alarak görevine başladı.

Tuncay Yılmaz, yeni dönemde de Çorum’un gelişmesi, kalkınması, güzelleşmesi, halkın huzur ve refahının sağlanması, bütçenin yerinde, zamanında ve adil bir şekilde kullanılması, kaynakların çar-çur edilmemesi, kişisel değil, toplumsal düzenlemeler yapılması ve kararlar alınması için mücadele edeceğini söyledi.

Tuncay Yılmaz, yeni dönemde yine torpille, haksızlıkla personel alımına karşı çıkacaklarını, personel alımlarının şeffaf, hakkaniyetli bir şekilde yapılması için çaba göstereceklerini bildirerek, Çorum’un ve halkın menfaatlerine olan her türlü çalışmaya evet, kişisel çıkar kokan, halkın menfaatine olmayan işlere ise hayır diyeceklerini ifade etti.

Yılmaz, yerel seçim kampanyası boyunca yanlarında olan, kendilerine destek veren tüm Çorum halkına da teşekkür ederek, bu desteğe layık olmak için görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ