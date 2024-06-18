45 yılı aşkın süredir lezzetli balları sofralara taşıyarak bal sektörünün önemli oyuncularından biri olmayı başaran Anavarza Bal, arıcılık mesleğine gönül verenleri destekliyor. Migros ile yaptığı iş birliğiyle arıcılık eğitimlerini tamamlayan 100 arı yetiştiricisine arıcılık başlangıç seti veriyor.

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyayla birlikte ülkemizde de kutlanan Dünya Arı Günü kapsamında bir dizi etkinlik ile bu özel günde farkındalık yaratan Anavarza Bal, Migros iş birliğiyle 100 arı yetiştiricisine arıcılık başlangıç seti hediye ediyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Aile Kulüpleri işbirliğiyle ülkenin farklı illerinde düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı sertifikalı “Arı Yetiştiriciliği” kurslarına katılan ve “İyi Tarım Uygulamaları”, “Doğru Arıcılık” eğitimlerini tamamlayan arıcılara verilecek arıcılık başlangıç paketiyle doğru bal üretiminin artarak devam etmesi hedefleniyor.

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Ekosistemin kahramanları arıların önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen “Arıların bütün bir ömürleri boyunca ürettiği bal miktarı bir çay kaşığından fazla değil. Arılar, bir kilo bal için dünyanın çevresini altı kez dönmeye eşit ölçüde yol kat ediyorlar. Sonunda tekrar yuvasına yani kovanına dönen bu muhteşem canlılar, tüm bu uğraş ve kat ettikleri yol sonucunda, ortalama 7 hafta yaşadıkları hayatları boyunca sadece bir damla bal üretebiliyor. Dolayısıyla hem arıların hem de doğanın mucizevi besini balın kıymetini bilip korumalıyız” dedi.