Çorum Valisi Ali Çalgan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Mesajında Çanakkale ruhuna dikkat çekerek “Bu destan, milletimizin bağımsızlık kararlılığının en güçlü simgesidir” diyen Vali Çalgan, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Çanakkale Zaferi’nin milletin tarihine altın harflerle yazılmış eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Çalgan, bu büyük zaferin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Vali Çalgan, Çanakkale’de verilen mücadelenin, Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu mayaladığını ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Çorum Valisi Çalgan mesajında, aziz milletin iman, cesaret ve sarsılmaz iradesiyle dünyanın en güçlü ordularına karşı destansı bir direniş sergilediğini belirterek, bu zaferin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda insanlık onurunun ve merhametin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çanakkale’de ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun, bugün de yol gösterici olduğuna dikkat çekerek şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, milli birlik ve beraberliğin daima güçlü tutulması gerektiğini belirtti.

Gelecek nesillere güçlü ve bağımsız bir Türkiye bırakmanın önemine işaret eden Vali Ali Çalgan, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Çalgan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazileri ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi