Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 7.hafta maçları ile ilgili olarak 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor ve Bandırmaspor-Ankaragücü maçlarıyla ilgili olarak dört kulüp de “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Pendikspor, Esenler Erokspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Kocaelispor-Şanlıurfaspor maçıyla ilgili olarak Kocaelispor “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket”, Şanlıurfaspor da yine “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük “talimatlara aykırı hareket” ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fatih Karagümrük teknik direktörü Şenol Can da İstanbulspor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.