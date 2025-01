YEDAŞ, bölge halkının can ve mal güvenliğini ön planda tutarak 186 hattında yaptığı geliştirmeyi hayata geçirdi. Can güvenliğini tehdit eden durumlara hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla, çağrı merkezinde özel bir müşteri temsilcisi hattı oluşturdu. Bu yeni hizmet sayesinde, elektrikle ilgili önemli ve acil ihbarlarda bulunmak isteyen müşteriler, sesli yanıt sisteminde acil seçeneğini tuşlayarak taleplerini daha kolay ve hızlı bir şekilde iletebilecekler.

Çağrı merkezinin sesli yanıt sistemi içerisine entegre edilen bu özel hat sayesinde; kopan elektrik telleri, elektrik kaynaklı yangın veya yangına sebep olabilecek elektrik kaçakları gibi durumların YEDAŞ’a daha hızlı bildirilmesi hedefleniyor. Müşteri temsilcilerine hızla ulaşan ihbarlar, YEDAŞ ekiplerinin sahaya en kısa sürede yönlendirilmesini sağlıyor. Can güvenliği riski taşıyan bu ihbarlar, saha ekipleri tarafından önceliklendirilerek hızla müdahale ediliyor.

KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ESAS ALINIYOR

YEDAŞ tarafından yapılan açıklamada “Alo 186” üzerinden gelen ihbarların analiz edildiğini ve can güvenliği riski taşıyan durumlar için ayrıcalıklı bir müdahale süreci tasarlandığı belirtildi. Bu hat sayesinde can güvenliği riski taşıyan durumlara hızla müdahale sağlanması hedefleniyor.

Bu yeni uygulama, YEDAŞ’ın sadece bugünün değil geleceğin de enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulu bir strateji benimsediğini ortaya koyuyor. Şirket, enerjide güvenliği esas alarak, bölge halkına kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlıyor.

Editör: Haber Merkezi