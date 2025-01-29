DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

X hesabından paylaşımda bulunan Selma Aliye Kavaf, “DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum. Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim” ifadelerine yer vermişti.

Selma Aliye Kavaf, grup toplantısına katıldığı CHP'ye katıldı. Selma Aliye Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Editör: Haber Merkezi