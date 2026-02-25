Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre sınav 18 Şubat’ta başlayan başvuru süreci yarın sona erecek. Sınav ise 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

Başvuru süreci hem fiziki başvuru merkezleri hem de dijital kanallar üzerinden yürütülecek. Sınava katılmak isteyen adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Kamu personeli, akademik kariyer hedefleyenler ve yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar için düzenlenen merkezi bir sınav niteliği taşıyan YDS’nin sonuçları, kamu kurumlarının personel alımlarında, akademik başvurularda ve çeşitli dil yeterlilik süreçlerinde kullanılabiliyor.

Muhabir: Haber Merkezi