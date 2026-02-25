Prof. Dr. İrfan Çağlar başkanlığında geçen hafta yapılan olağan kongre ile yeni yönetimini belirleyen Çorum Türk Ocakları’nda ilk ziyaret Vali Ali Çalgan’a yapıldı.

Kongrenin ardından Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Başkan Yardımcısı Dr. Alperen Uluer Yaşar, Sayman Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Sekreter Yaşar Türk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Çiftçi, Mustafa Burak Yalçın, Emrah Mutlu ile Denetleme Kurulu Üyeleri Av. Fahri Azkur, Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik ve Dr. Emrah Şahin, Vali Çalgan’a tanıtıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, Çorum Türk Ocakları’nın yeni yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi